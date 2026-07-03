03 Temmuz
Avustralya-Mısır
1-1MB
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
5-1
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
1-0
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
2-5

Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin maaşına zam!

Trabzonspor, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin 2026/27 sezonu için yıllık net maaşını 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin maaşına zam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileşmeye gidildiğini açıkladı.
 
Bordo-mavili ekip, Fatih Tekke'nin 2026/27 sezonundaki 90 milyon TL'lik net ücretinin 150 milyon TL'ye yükseltildiğini belirtti.
 
Karadeniz temsilcisinin açıklaması şu şekilde:
 
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 
 
Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Fatih Tekkeye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon TL den 150 milyon TL ye yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir."
 
TRABZONSPOR KARNESİ
 
Trabzonspor'un başında tüm kulvarlarda 57 karşılaşmaya çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.