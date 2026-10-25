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Beşiktaş, Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilke imza attı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk üç maçından 7 puan çıkaran Beşiktaş, 2017-2018 sezonundan bu yana Avrupa kupalarındaki en başarılı başlangıcını yaptı. Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano yönetiminde dikkat çeken bir performans sergiledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ekim 2026 09:45
Haber: Fanatik
Beşiktaş, Avrupa'da 9 yıl sonra bir ilke imza attı!
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UEFA Avrupa Ligi'ne etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk üç karşılaşmada aldığı sonuçlarla son yılların en başarılı Avrupa performanslarından birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı.

ÜÇ MAÇTA 7 PUAN!

Tümü
Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü.

Üçüncü haftada İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu üç karşılaşmada 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde 5 gol gördü.

SON 9 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI!

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk üç maç sonunda son olarak 2017-2018 sezonunda daha fazla puan toplamıştı.

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1, Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup ederek ilk üç karşılaşmasını 9 puanla tamamlamıştı.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, bu sezon topladığı 7 puanla söz konusu dönemden bu yana en iyi üç maçlık başlangıcını gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ SEZONLARI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda Avrupa'daki ilk üç maçında 3 puan toplarken 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında bu süreçte puan alamadı.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda ilk üç karşılaşmada 1 puanda kalırken 2024-2025 sezonunda Ajax ve Frankfurt mağlubiyetlerinin ardından Lyon'u yenerek 3 puana ulaşmıştı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta 7 puana ulaşan Beşiktaş, son yıllardaki performansını geride bırakarak son 16 turu hedefi doğrultusunda önemli bir başlangıç yaptı.

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