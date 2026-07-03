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Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor yönetimi olarak, teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze özveriyle hizmet eden, disiplini ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayan Sayın Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi, geride bıraktığımız başarılı sezonda önemli bir pay sahibi olmuştur. Futbolda alınan kararlar, verilen emeğin ve kazanılan başarıların değerini asla gölgelemez. Sayın Sinan Kaloğlu, Pendikspor'a yaptığı katkılarla kulübümüzün tarihinde her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine ve değerli ekibine, kulübümüze sundukları emek ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar diliyoruz. Pendikspor yönetimi olarak, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda aynı kararlılık ve inançla çalışmalarımızı sürdürecek, camiamızın desteğiyle Pendikspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

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