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Beşiktaş'ta orta sahaya Orel Mangala planı

Beşiktaş'ın, orta saha transferi için Lyon forması giyen Orel Mangala'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Belçikalı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 09:50
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta orta sahaya Orel Mangala planı
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, Lyon forması giyen Orel Mangala'yı gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

Beşiktaş yönetiminin, 27 yaşındaki Belçikalı orta sahayı bonservisiyle transfer etmek yerine satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde durduğu belirtildi.

Bu formülle hem mali yükün azaltılmasının hem de oyuncunun performansına göre nihai karar verilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

LYON İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Orel Mangala'nın Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak gösterilen deneyimli orta sahanın yıllık 2.6 milyon euro kazandığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Belçikalı futbolcu, geçen sezon Lyon formasıyla 14 resmi karşılaşmada görev aldı. Toplam 509 dakika sahada kalan Mangala, bu süreçte gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

RESMİ TEMASLAR HIZLANABİLİR

Beşiktaş'ın, oyuncunun şartlarının uygun hale gelmesi durumunda transfer görüşmelerini kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, Mangala'nın sağlık durumu ve teknik ekibin yapacağı değerlendirmelerin ardından resmi temasları hızlandıracağı ifade edildi.

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