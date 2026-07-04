Galatasaray'da Jhon Duran gerçekleri!

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, John Duran ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MALİYET FAKTÖRÜ
Sarı-kırmızılı yönetimin, listedeki diğer adaylara kıyasla Jhon Duran transferinin mali açıdan daha ulaşılabilir olduğunu değerlendirdiği belirtildi.
23 yaş altı kontenjanına uygun olması ve hücum hattında birden fazla pozisyonda görev yapabilmesi de yıldız futbolcunun tercih edilmesinde önemli etkenler arasında gösteriliyor.
OSIMHEN İLE BİRLİKTE OYNATMA PLANI
Jhon Duran'ın yalnızca Victor Osimhen'e alternatif olarak düşünülmediği, Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncuya birlikte de forma verebileceği ifade edildi. Kanatlarda da görev alabilen genç futbolcunun bu çok yönlü yapısıyla teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği aktarıldı.
5 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın, kiralama bedeli ödemeden transferi yaklaşık 5 milyon euro maliyetle tamamlamayı planladığı ve bunun da kulüp açısından önemli bir finansal avantaj sağlayacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Duran, geçen sezon Fenerbahçe ve Zenit'te toplam 30 maçta forma giyerken 7 gol attı, 2 asist yaptı. Ayrıca yıldız forvetin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, listedeki diğer adaylara kıyasla Jhon Duran transferinin mali açıdan daha ulaşılabilir olduğunu değerlendirdiği belirtildi.
23 yaş altı kontenjanına uygun olması ve hücum hattında birden fazla pozisyonda görev yapabilmesi de yıldız futbolcunun tercih edilmesinde önemli etkenler arasında gösteriliyor.
OSIMHEN İLE BİRLİKTE OYNATMA PLANI
Jhon Duran'ın yalnızca Victor Osimhen'e alternatif olarak düşünülmediği, Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncuya birlikte de forma verebileceği ifade edildi. Kanatlarda da görev alabilen genç futbolcunun bu çok yönlü yapısıyla teknik heyetin öncelikli hedeflerinden biri haline geldiği aktarıldı.
5 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın, kiralama bedeli ödemeden transferi yaklaşık 5 milyon euro maliyetle tamamlamayı planladığı ve bunun da kulüp açısından önemli bir finansal avantaj sağlayacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Duran, geçen sezon Fenerbahçe ve Zenit'te toplam 30 maçta forma giyerken 7 gol attı, 2 asist yaptı. Ayrıca yıldız forvetin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.