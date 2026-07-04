Fenerbahçe'den Kenan Haroun hamlesi

Genk forması giyen 19 yaşındaki Kenan Haroun uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Edinilen bilgilere göre yaz döneminde Fenerbahçe scout ekibi, genç futbolcunun durumunu düzenli olarak takip ediyor ve oyuncuyla ilgili detaylı raporlar hazırlıyor.
Bunun nedeni ise belli. Özellikle yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı kapsamında uygun profilliyle dikkat çeken Kenan Haroun'un, kulübün gelecek planlamasında önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
Bunun nedeni ise belli. Özellikle yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı kapsamında uygun profilliyle dikkat çeken Kenan Haroun'un, kulübün gelecek planlamasında önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor.