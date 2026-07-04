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Fenerbahçe'den Kenan Haroun hamlesi

Fenerbahçe'nin, yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda Genk'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u yakından takip ettiği ve genç futbolcuyu gelecek planlamasında değerlendirdiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 10:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Kenan Haroun hamlesi
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Genk forması giyen 19 yaşındaki Kenan Haroun uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Edinilen bilgilere göre yaz döneminde Fenerbahçe scout ekibi, genç futbolcunun durumunu düzenli olarak takip ediyor ve oyuncuyla ilgili detaylı raporlar hazırlıyor.

Bunun nedeni ise belli. Özellikle yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı kapsamında uygun profilliyle dikkat çeken Kenan Haroun'un, kulübün gelecek planlamasında önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor. 

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