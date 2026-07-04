CANLI | Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saat 10.30'da başladı.
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"TEMELLERİ ATMIŞ DURUMDAYIZ"
Serdal Adalı: "Karşınızda 1.5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak duruyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1.5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız."
"HEPİMİZİN ÖZLEDİĞİ BEŞİKTAŞ'I İZLETECEĞİZ"
Serdal Adalı: "2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşlılar'ın gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Teknik direktörlük görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. İki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'ta önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadroyu tamamladığımızda hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphemiz yok."
"HİÇBİR BEŞİKTAŞLININ ŞÜPHESİ OLMASIN!"
Serdal Adalı: "Sezon boyunca yarışan ve kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Biliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız."
EUROLEAGUE AÇIKLAMASI
Serdal Adalı: "Basketbolda da sizlere verecek güzel haberlerimiz var. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem EuroCup'ta final oynama başarısı gösteren, son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren erkek basketbol takımımız, yıllar sonra
ülkemizi Avrupa'nın en üst seviye basketbol organizasyonu EuroLeague'de temsil etmeye hak kazandı. Beşiktaş bugün EuroLeague'de yeniden katılıyorsa bunda takım organizasyonumuzun payı büyüktür. Basketbolda yaşadığımız kötü sezonlardan sonra her geçen gün daha da güçlenen organizasyon kurduk. Sahada inanılmaz mücadele ortaya koydu çocuklar."
"FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞI KAZANDIK"
Serdal Adalı: "Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrımenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları kaldırdık. UEFA'nın kararı şunu gösteriyor; UEFA, kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra finansal bağımsızlığını kazandı."
"BEŞİKTAŞ'A CEZA ALDIRANLAR..."
Serdal Adalı: "Gelin görün ki FFP anlaşmalarına uymayıp, UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada."
"TARİH BİZLERİ YAZACAK!"
Serdal Adalı: "Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim diyorlar. Bu algıları yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Baksanız koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ne hikmetse o çok övünen yönetim kurulları için vermediği kararı, bizim çalışmalarıız sonrasında veriyor. Beşiktaş'ın finansal kısıtlamalarını bizim dönemimizde kaldırıyor. Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamaları kaldırırken sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda söylediğimiz gibi Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak. Kendi ayakları üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Ne derlerse desinler, algı yapmaya devam etsinler. Tarih bizleri bugün UEFA anlaşmasında olduğu Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye yazacak. Bunu herkes bilsin."
BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu, kulübün toplam yükümlülük tutarını 27,414,104,527 ₺ olarak açıkladı.
Beşiktaş JK Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Önümüzdeki 1 yıl içinde nasıl bir gelir öngördüğümüzü ve nasıl bir gider olduğunu görüyorsunuz detaylarıyla. Bu tablonun sonunda 97 milyon Euro bir nakit açığı olacak gibi görünüyor. Dikilitaş'tan gelen 20 milyon Euro'yu koyarsak 77 milyon Euro gibi bir nakit açığı var. Bu tablo hep bir şekilde çekirge zıplıyor, her geldiğimizde bu tabloyu sunuyoruz. Bu nakit akış tablosu moral bozucu. Bizim bir yerden 77 milyon Euro para bulmamız gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözmenin yoluna bakmak gerekiyor. Bunun yolu ya bir takım ek gelirler elde edeceksiniz ya da giderlerinizi daha kontrol altına alacaksınız. Hatta ikisini birden yapmanız gerekiyor. Dikilitaş projesi çok kıymetli, ciddi kaynak aktaracak. Dikilitaş'tan gelecek rakam, temel sorunları çözmek için kullanmazsak, yıl içindeki genel ihtiyacı karşılamak için kullanırsak Dikilitaş'tan gelen para bittiğinde aynı şeylerle karşılaşırız."
Beşiktaş JK Denetim Kurulu tarafından sunulan yıllık maaş ve yan haklar tablosu
Beşiktaş JK Denetim Kurulu tarafından sunulan yıllık bonservis taksitleri tablosu,
Beşiktaş JK Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Bu tablo, mevcut şu an imzaladığımız kontratlarla ilgili. Bu tablonun ideali yatay olması veya en azından çok az aşağı gidiyor olması önümüzdeki yıllarda. 2025 yılında ciddi bir sportif harcama yapıldı. Finansal borçlar ve ticari borçlarda çok ciddi artış vardı, 8.2 milyar gibi ticari borcumuz vardı. Onun kaynağı burası. Yaz ve kış transfer döneminde ciddi harcamalar yaptık."
GÜNDEM
1- Gündemin Arzı,
2- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Divan Başkanlık Kurulu Faaliyetlerinin Açıklanması,
4- Denetim Kurulu Açıklaması,
5- Yönetim Kurulu Çalışmalarının Açıklanması,
6- Raporların Müzakeresi,
7- Yazılı ve Sözlü Görüşler,
8- Kapanış.
Gelişmeleri aktarıyoruz...
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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"TEMELLERİ ATMIŞ DURUMDAYIZ"
Serdal Adalı: "Karşınızda 1.5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak duruyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1.5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız."
"HEPİMİZİN ÖZLEDİĞİ BEŞİKTAŞ'I İZLETECEĞİZ"
Serdal Adalı: "2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşlılar'ın gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Teknik direktörlük görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. İki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'ta önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadroyu tamamladığımızda hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphemiz yok."
"HİÇBİR BEŞİKTAŞLININ ŞÜPHESİ OLMASIN!"
Serdal Adalı: "Sezon boyunca yarışan ve kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Biliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız."
EUROLEAGUE AÇIKLAMASI
Serdal Adalı: "Basketbolda da sizlere verecek güzel haberlerimiz var. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem EuroCup'ta final oynama başarısı gösteren, son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren erkek basketbol takımımız, yıllar sonra
ülkemizi Avrupa'nın en üst seviye basketbol organizasyonu EuroLeague'de temsil etmeye hak kazandı. Beşiktaş bugün EuroLeague'de yeniden katılıyorsa bunda takım organizasyonumuzun payı büyüktür. Basketbolda yaşadığımız kötü sezonlardan sonra her geçen gün daha da güçlenen organizasyon kurduk. Sahada inanılmaz mücadele ortaya koydu çocuklar."
"FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞI KAZANDIK"
Serdal Adalı: "Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrımenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları kaldırdık. UEFA'nın kararı şunu gösteriyor; UEFA, kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra finansal bağımsızlığını kazandı."
"BEŞİKTAŞ'A CEZA ALDIRANLAR..."
Serdal Adalı: "Gelin görün ki FFP anlaşmalarına uymayıp, UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada."
"TARİH BİZLERİ YAZACAK!"
Serdal Adalı: "Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim diyorlar. Bu algıları yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Baksanız koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ne hikmetse o çok övünen yönetim kurulları için vermediği kararı, bizim çalışmalarıız sonrasında veriyor. Beşiktaş'ın finansal kısıtlamalarını bizim dönemimizde kaldırıyor. Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamaları kaldırırken sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda söylediğimiz gibi Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak. Kendi ayakları üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Ne derlerse desinler, algı yapmaya devam etsinler. Tarih bizleri bugün UEFA anlaşmasında olduğu Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye yazacak. Bunu herkes bilsin."
BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu, kulübün toplam yükümlülük tutarını 27,414,104,527 ₺ olarak açıkladı.
Beşiktaş JK Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Önümüzdeki 1 yıl içinde nasıl bir gelir öngördüğümüzü ve nasıl bir gider olduğunu görüyorsunuz detaylarıyla. Bu tablonun sonunda 97 milyon Euro bir nakit açığı olacak gibi görünüyor. Dikilitaş'tan gelen 20 milyon Euro'yu koyarsak 77 milyon Euro gibi bir nakit açığı var. Bu tablo hep bir şekilde çekirge zıplıyor, her geldiğimizde bu tabloyu sunuyoruz. Bu nakit akış tablosu moral bozucu. Bizim bir yerden 77 milyon Euro para bulmamız gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözmenin yoluna bakmak gerekiyor. Bunun yolu ya bir takım ek gelirler elde edeceksiniz ya da giderlerinizi daha kontrol altına alacaksınız. Hatta ikisini birden yapmanız gerekiyor. Dikilitaş projesi çok kıymetli, ciddi kaynak aktaracak. Dikilitaş'tan gelecek rakam, temel sorunları çözmek için kullanmazsak, yıl içindeki genel ihtiyacı karşılamak için kullanırsak Dikilitaş'tan gelen para bittiğinde aynı şeylerle karşılaşırız."
Beşiktaş JK Denetim Kurulu tarafından sunulan yıllık maaş ve yan haklar tablosu
Beşiktaş JK Denetim Kurulu tarafından sunulan yıllık bonservis taksitleri tablosu,
Beşiktaş JK Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Bu tablo, mevcut şu an imzaladığımız kontratlarla ilgili. Bu tablonun ideali yatay olması veya en azından çok az aşağı gidiyor olması önümüzdeki yıllarda. 2025 yılında ciddi bir sportif harcama yapıldı. Finansal borçlar ve ticari borçlarda çok ciddi artış vardı, 8.2 milyar gibi ticari borcumuz vardı. Onun kaynağı burası. Yaz ve kış transfer döneminde ciddi harcamalar yaptık."
GÜNDEM
1- Gündemin Arzı,
2- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Divan Başkanlık Kurulu Faaliyetlerinin Açıklanması,
4- Denetim Kurulu Açıklaması,
5- Yönetim Kurulu Çalışmalarının Açıklanması,
6- Raporların Müzakeresi,
7- Yazılı ve Sözlü Görüşler,
8- Kapanış.