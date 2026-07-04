Victor Osimhen'den Okan Buruk'a telefon... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GAlatasaray'a ait olduğunu ve farklı duygular beslediğini her defasında dile getiren Victor Osimhen'in adı farklı kulüplerle anılıyordu. Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in ciddi şekilde ilgilenip bonservisi için 125 milyon euro'yu gözden çıkardığı golcü oyuncu, bu konudaki tavrını teknik direktör Okan Buruk'a açtığı telefonla gösterdi.
OKAN BURUK'U ARADI
Tatilde olan Victor Osimhen iki gün önce hocası Okan Buruk'u aradı ve yeni sezon planlamasına dair bilgi aldı.
PARA İKİNCİ PLANDA!
Yeni sezon kampına katılacak olan transferin gözde ismi cazip tekliflere rağmen paranın ikinci planda olduğunu gösterdi.
Okan Buruk'tan takım planlaması ve kampa yönelik bilgiler alan Osimhen'in yeni sezona yönelik heyecanı, odaklanması ve sorumluluk duygusunu gösteren bu tavrı başarılı teknik adamı da çok mutlu etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında iki sezonda 74 maçta süre bulan Osimhen, 59 gol attı ve 16 asist yaptı.
OKAN BURUK'U ARADI
Tatilde olan Victor Osimhen iki gün önce hocası Okan Buruk'u aradı ve yeni sezon planlamasına dair bilgi aldı.
PARA İKİNCİ PLANDA!
Yeni sezon kampına katılacak olan transferin gözde ismi cazip tekliflere rağmen paranın ikinci planda olduğunu gösterdi.
Okan Buruk'tan takım planlaması ve kampa yönelik bilgiler alan Osimhen'in yeni sezona yönelik heyecanı, odaklanması ve sorumluluk duygusunu gösteren bu tavrı başarılı teknik adamı da çok mutlu etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında iki sezonda 74 maçta süre bulan Osimhen, 59 gol attı ve 16 asist yaptı.