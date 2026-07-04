Fenerbahçe'de rota yeniden Wan-Bissaka

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake transferlerini açıklayan sarı-lacivertlilerin, eksik görülen bölgelere takviye yapmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAĞ BEK İÇİN YENİ PLAN
Fenerbahçe'nin transferde önceliği santrfora verdiği, ancak takımdan ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için de planlama yaptığı aktarıldı.
Geçen sezon başında takıma katılan Nelson Semedo'nun, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle gönderilecek isimlerin başında geldiği öne sürüldü.
SEMEDO İLE VEDA BEKLENİYOR
Sarı-lacivertlilerin, Dünya Kupası'nın ardından Portekizli sağ bekle yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için yeniden arayışa geçtiği ifade edildi.
ROTA İNGİLTERE
Fenerbahçe'nin, Nelson Semedo'nun yerine düşünülen isimler arasında Aaron Wan-Bissaka'yı öne çıkardığı iddia edildi.
West Ham United'ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki sağ bek için girişimlerin yeniden başladığı belirtildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
Demokratik Kongolu futbolcunun Dünya Kupası sonrası tatile çıktığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin, Aaron Wan-Bissaka'nın menajeriyle irtibata geçtiği ve gelecek yanıta göre transfer çalışmalarını ilerleteceği kaydedildi.
MANCHESTER UNITED 55 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Crystal Palace formasıyla dikkat çeken Aaron Wan-Bissaka, 2019 yaz transfer döneminde Manchester United'a 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
İngiliz ekibinde 5 sezon geçiren tecrübeli sağ bek, 2024 yılında 17.6 milyon euro karşılığında West Ham United'a gitmişti.
Fenerbahçe'nin transferde önceliği santrfora verdiği, ancak takımdan ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için de planlama yaptığı aktarıldı.
Geçen sezon başında takıma katılan Nelson Semedo'nun, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle gönderilecek isimlerin başında geldiği öne sürüldü.
SEMEDO İLE VEDA BEKLENİYOR
Sarı-lacivertlilerin, Dünya Kupası'nın ardından Portekizli sağ bekle yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için yeniden arayışa geçtiği ifade edildi.
ROTA İNGİLTERE
Fenerbahçe'nin, Nelson Semedo'nun yerine düşünülen isimler arasında Aaron Wan-Bissaka'yı öne çıkardığı iddia edildi.
West Ham United'ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki sağ bek için girişimlerin yeniden başladığı belirtildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
Demokratik Kongolu futbolcunun Dünya Kupası sonrası tatile çıktığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin, Aaron Wan-Bissaka'nın menajeriyle irtibata geçtiği ve gelecek yanıta göre transfer çalışmalarını ilerleteceği kaydedildi.
MANCHESTER UNITED 55 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Crystal Palace formasıyla dikkat çeken Aaron Wan-Bissaka, 2019 yaz transfer döneminde Manchester United'a 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
İngiliz ekibinde 5 sezon geçiren tecrübeli sağ bek, 2024 yılında 17.6 milyon euro karşılığında West Ham United'a gitmişti.