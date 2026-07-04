Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan 3 talip

Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde hareketli bir dönemden geçiyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, transfer piyasasının gözdesi durumunda yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DAN 3 TALİP
Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'den Nottingham Forest, Serie A'dan Napoli ve Roma'nın transfer listesinde bulunuyor.
BEKLENTİ 50 MİLYON EURO
Galatasaray, yabancı kuralının da etkisiyle Barış Alper'i kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan gelecek tekliflerde 26 yaşındaki futbolcu için en az 50 milyon euro talep edecek.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, 2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla 49 maça çıktı. 12 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki sol kanat, 16 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'den Nottingham Forest, Serie A'dan Napoli ve Roma'nın transfer listesinde bulunuyor.
BEKLENTİ 50 MİLYON EURO
Galatasaray, yabancı kuralının da etkisiyle Barış Alper'i kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan gelecek tekliflerde 26 yaşındaki futbolcu için en az 50 milyon euro talep edecek.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, 2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla 49 maça çıktı. 12 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki sol kanat, 16 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.