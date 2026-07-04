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Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan 3 talip

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Nottingham Forest, Roma ve Napoli, milli futbolcu ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 11:56
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan 3 talip
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Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde hareketli bir dönemden geçiyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, transfer piyasasının gözdesi durumunda yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVRUPA'DAN 3 TALİP

Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'den Nottingham Forest, Serie A'dan Napoli ve Roma'nın transfer listesinde bulunuyor.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

Galatasaray, yabancı kuralının da etkisiyle Barış Alper'i kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan gelecek tekliflerde 26 yaşındaki futbolcu için en az 50 milyon euro talep edecek.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, 2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla 49 maça çıktı. 12 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki sol kanat, 16 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.  

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