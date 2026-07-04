04 Temmuz
Kanada-Fas
20:00
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
00:00
04 Temmuz
Egersund-Moss
15:00
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
17:00
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
19:00

Galatasaray için yeniden Onyedika iddiası!

Galatasaray için yeniden Raphael Onyedika iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar....

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için yeniden Onyedika iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, transfer döneminde öncelikle orta sahaya takviyeye öncelik vermesi bekleniyor.

GALATASARAY YİNE İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray için Raphael Onyedika iddiası bir kez daha gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, geçtiğimiz dönemlerde de ilgilendiği Nijeryalı orta saha oyuncusu ile yeniden ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, Club Brugge'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminde öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.

BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Club Brugge'nin, Onyedika'yı satmaya istekli olmadığı ancak 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN İKNA PLANI

Galatasaray, Almanya ve İngiltere'den de talipleri olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Şampiyonlar Ligi faktörü ve projesiyle ikna etmeyi planlıyor.

Club Brugge forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Onyedika, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Raphael Onyedika'nın, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.