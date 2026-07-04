Galatasaray için yeniden Onyedika iddiası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, transfer döneminde öncelikle orta sahaya takviyeye öncelik vermesi bekleniyor.
GALATASARAY YİNE İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray için Raphael Onyedika iddiası bir kez daha gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, geçtiğimiz dönemlerde de ilgilendiği Nijeryalı orta saha oyuncusu ile yeniden ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, Club Brugge'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminde öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.
BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO
Club Brugge'nin, Onyedika'yı satmaya istekli olmadığı ancak 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN İKNA PLANI
Galatasaray, Almanya ve İngiltere'den de talipleri olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Şampiyonlar Ligi faktörü ve projesiyle ikna etmeyi planlıyor.
Club Brugge forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Onyedika, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Raphael Onyedika'nın, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
GALATASARAY YİNE İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray için Raphael Onyedika iddiası bir kez daha gündeme geldi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, geçtiğimiz dönemlerde de ilgilendiği Nijeryalı orta saha oyuncusu ile yeniden ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, Club Brugge'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminde öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.
BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO
Club Brugge'nin, Onyedika'yı satmaya istekli olmadığı ancak 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN İKNA PLANI
Galatasaray, Almanya ve İngiltere'den de talipleri olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Şampiyonlar Ligi faktörü ve projesiyle ikna etmeyi planlıyor.
Club Brugge forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Onyedika, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Raphael Onyedika'nın, kulübü Club Brugge ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.