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Anthony Dennis'i Premier Lig'den istiyorlar!

İngiliz ekibi Coventry City, Anthony Dennis transferi için Göztepe ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Anthony Dennis'i Premier Lig'den istiyorlar!
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımlarından biri olan Göztepe'nin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis transferi için İngiliz ekibi Coventry City ile görüşmelere resmen başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un da listesinde yer alan 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi planlayan Coventry City yöneticilerinin Londra'da başkan Rasmus Ankersen ile bir araya geldiği belirtildi.

Geçen sezon Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e adını yazdıran Coventry'nin, Ankersen'e Dennis için 4 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklif sunduğu kaydedildi.

GÖZTEPE'NİN BEKLENTİSİ

Göztepe yönetiminin ise fiyatı biraz daha yukarı çekmek istediği, tarafların kısa zamanda bir kez daha masaya oturacağı bildirildi. Sport Republic şirketinin Dennis'ten 6-7 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.

Orta sahaya Alex Matos'u transfer eden sarı-kırmızılıların Dennis'i satmasına kesin gözüyle bakılırken, Trabzonspor'un da yeni bir teklifle Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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