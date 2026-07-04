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Okan Buruk'tan Franck Kessie'ye veto

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, menajerler tarafından önerilen Franck Kessie'yi veto etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Franck Kessie'ye veto
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için gündeme birçok isim gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al-Ahli ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Franck Kessie de menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Fildişili futbolcuyu veto etti.

Kessie'yi ağır bulan başarılı teknik adam, deneyimli futbolcunun transferini istemedi.

Al-Ahli'de geçen sezon 42 maçta süre bulan Kessie, 12 gol attı ve 6 asist yaptı. [Transfermarkt] 

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