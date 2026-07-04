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Yüksel Yıldırım'dan Kazımcan Karataş sözleri!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgilendiklerini ancak şartlar oluşmadığı için şimdilik transferi askıya aldıklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 11:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan Kazımcan Karataş sözleri!
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Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş için transfer açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık geçirmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen 23 yaşındaki sol bek ile ilgilendiklerini ancak şimdilik bu transferi askıya aldıklarını söyledi.

"ŞİMDİLİK ASKIYA ALDIK"

Radyospor'da Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, Kazımcan Karataş transferiyle ilgili, "Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı da istedik ama şartlar oluşmadı. Şimdilik o transferi askıya aldık." dedi.

Kazımcan Karataş ile Süper Lig'den Başakşehir, Rizespor ve Konyaspor da ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Galatasaray ve Başakşehir'de toplamda 24 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 4 asist yaptı.  

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