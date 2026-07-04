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U17 Basketbol Milli Takımı'nın yarı finalde rakibi Sırbistan

U17 Basketbol Milli Takımımız, 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
U17 Basketbol Milli Takımı'nın yarı finalde rakibi Sırbistan
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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, yarı final maçına çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milliler, bugün (Cumartesi) yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye - Sırbistan mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN İÇİN MESAJ

Başantrenör Hasan Özmeriç, Fransa karşısındaki galibiyetin ardından Sırbistan maçı için, "Gerçekten taraftar bizi çok iyi destekliyor. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Evinde oynamak ayrı bir stres. Biz de bu stresimizi attık. Fransa, çok iyi bir takım. Seyircinin pozitif bir etkisi oldu. A Milli Takım'a 2-3 oyuncu göndermek esas hedefimiz. 1-2 saat bunun sevincini yaşayıp Sırbistan maçına konsantre olacağız. Sırbistan maçı seyirci bu maçtaki gibi salonu doldurur ve yanımızda olursa bu çocukların maçı kazanacağını düşünüyorum. Final oynayacağımızı düşünüyorum. Sırbistan'ı yenince altın madalyayı konuşuruz." dedi.

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