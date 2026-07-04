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03 Temmuz
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Rahmi Kaan Karahan'dan tarihi dünya madalyası

Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonaları tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 00:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Rahmi Kaan Karahan'dan tarihi dünya madalyası
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Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Rahmi Kaan, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen organizasyondaki genç erkekler K1 200 metre finalinde, 38.79'luk derecesiyle bronz madalya aldı.

Rahmi Kaan böylece Türkiye kano tarihinin dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk sporcusu oldu.

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