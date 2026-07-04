04 Temmuz
Kanada-Fas
20:00
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
00:00
04 Temmuz
Egersund-Moss
15:00
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
17:00
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
19:00

Rick van Drongelen için Galatasaray yanıtı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, savunma oyuncuları Rick van Drongelen için Galatasaray iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yıldırım, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Trabzonspor'un teklifi olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 11:42 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 11:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rick van Drongelen için Galatasaray yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derin Pas programına konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel Yıldırım, "Kayserispor'dan Bilal Beyazıt ve Gençlerbirliği'nden Samet Onur ile sözleşme imzaladık. Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı da istedik ama şartlar oluşmadı. Şimdilik o transferi askıya aldık. Pazartesi günü kamp başlayacak. Hocamız kampta oyuncuları görecek, sonra transferlere şekil vereceğiz. Yurt dışından 3 gurbetçi oyuncu aldık. 4 tane daha transfer yapacağız ama acele etmeyeceğiz. Zaten geniş bir kadromuz var" dedi.

VAN DRONGELEN İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Van Drongelen için bir teklif yapmadığını belirten Yıldırım, "Rick Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panatinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik. Bazen transferler son güne de kalabiliyor. Biz geçen yaz Dimatta'yı satmayı düşünmüyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos son gün çok iyi bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Drongelen'in menajeri oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Ondan haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BEKLENTİMİZ 10 MİLYON EURO

Samsunspor'un gözde oyuncularından biri de Marius Mouandilmadji. 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgilenen birçok kulübün olduğunu ifade eden başkan Yüksel Yıldırım, "Real Sociedad'dan bir teklif gelmedi. Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa'dan 3 farklı kulüpten resmi teklif aldık. Bizim bonservis beklentimiz 10 milyon Euro. Ancak gelen en yüksek teklif 7 milyon Euro. Daha 28 yaşında ve 2 yıl daha sözleşmesi var. Marius Mouandilmadji'yi 10 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.