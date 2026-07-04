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Beşiktaş'ta Lobotka transferine Italiano onayı

Beşiktaş'ın ön libero transferi için Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'yı gündemine aldığı belirtildi. Slovak orta sahanın menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 09:29
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta Lobotka transferine Italiano onayı
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ön libero transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LOBOTKA ÖNERİLDİ

31 yaşındaki Slovak orta sahanın, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcu için Napoli ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

ITALIANO'DAN ONAY

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da Stanislav Lobotka transferine onay verdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, ön libero bölgesini güçlendirmek için Lobotka dosyasını değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Stanislav Lobotka, geçen sezon Napoli formasıyla 41 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 38'ine ilk 11'de başlayan Slovak futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı

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