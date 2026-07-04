Beşiktaş'ta Lobotka transferine Italiano onayı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ön libero transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LOBOTKA ÖNERİLDİ
31 yaşındaki Slovak orta sahanın, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcu için Napoli ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
ITALIANO'DAN ONAY
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da Stanislav Lobotka transferine onay verdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, ön libero bölgesini güçlendirmek için Lobotka dosyasını değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI
Stanislav Lobotka, geçen sezon Napoli formasıyla 41 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 38'ine ilk 11'de başlayan Slovak futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı
31 yaşındaki Slovak orta sahanın, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcu için Napoli ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
ITALIANO'DAN ONAY
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da Stanislav Lobotka transferine onay verdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, ön libero bölgesini güçlendirmek için Lobotka dosyasını değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI
Stanislav Lobotka, geçen sezon Napoli formasıyla 41 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 38'ine ilk 11'de başlayan Slovak futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı