İsmail Yüksek için Avrupa'da rekabet kızıştı

Fenerbahçe'de sahada adeta "güçlü kahraman" rolünü üstlenen İsmail Yüksek, performansıyla takımın oyun dengesini sağlayan isimlerin başında geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcuyu İtalyan takımlarından Como'nun transfer etmek istediği biliniyor. Ancak İsmail Yüksek'in talibi birden fazla.
Edinilen bilgilere göre, İngilizler ve Almanlar da tecrübeli orta sahanın peşine düştü. 27 yaşındaki milli futbolcuyu, istikrarlı ve etkili performansıyla İngiliz takımı Nottingham Forest ve Alman panzeri Bayer Leverkusen de transfer etmek istiyor.
Her iki kulübün de tecrübeli orta saha oyuncusunun performansını yakından takip ettiği ve yeni sezon öncesinde şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen scoutlarının da İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği belirtiliyor.
2 GOL - 3 ASİST
Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var. Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.
Edinilen bilgilere göre, İngilizler ve Almanlar da tecrübeli orta sahanın peşine düştü. 27 yaşındaki milli futbolcuyu, istikrarlı ve etkili performansıyla İngiliz takımı Nottingham Forest ve Alman panzeri Bayer Leverkusen de transfer etmek istiyor.
Her iki kulübün de tecrübeli orta saha oyuncusunun performansını yakından takip ettiği ve yeni sezon öncesinde şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen scoutlarının da İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği belirtiliyor.
2 GOL - 3 ASİST
Piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcunun, Kanarya ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı var. Geçen sezon tüm kulvarlarda tam 47 karşılaşmada oynayan İsmail Yüksek, 2 gol atıp 3 asist yaptı.