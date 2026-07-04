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Galatasaray'dan Baleba için geri adım

Brighton, Galatasaray'ın gündemine aldığı Carlos Baleba için 90 milyon euro istiyor. Galatasaray, bu nedenle 22 yaşındaki futbolcu için geri adım attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 10:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Baleba için geri adım
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Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de Brighton formasını giyen ve geçen sezon müthiş bir performans sergileyen Carlos Baleba için hamle yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüyle temasa geçerek Kamerunlu yıldızın fiyatını sordu. Brighton'un Baleba ile ilgili talebe "Bonservisi 90 milyon euro" yanıtını verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GALATASARAY'DAN GERİ ADIM

Bu gelişme sonrasında bu transferde mecburen geri adım atıldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği bir isimdi.

KULÜPLER FİYAT YÜKSELTİYOR

Ortaya çıkan yüksek maliyet sorunu sonrası Baleba ile ilgili yeni bir hamle yapılması beklenmiyor. Premier Lig'de son dönemde gerçekleşen transferlerin piyasayı çok yüksek bir seviyeye çektiği belirtiliyor.

Özellikle Tottenham'ın Mateus Fernandes'i 99.1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmasının ardından tüm kulüplerin fiyat yükselttiği ifade ediliyor. Brighton da Baleba için çok yüksek bir fiyat çekince, büyük hayal başlamadan sona ermiş oldu.

Galatasaray'ın Baleba defterini kulübünün geri adım atması ve hatırı sayılır bir rakama inmesi durumunda ancak değerlendirmesi bekleniyor.

Baleba, geçen Brighton forması altında 35 maçta şans buldu.  

 
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