Galatasaray'da yeni aday: Valentin Atangana

Yeni uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle genç oyuncuları da yakın takibe alan Galatasaray'ın listesine Al-Ahli forması giyen 20 yaşındaki Valentin Atangana da girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün scouting ekibi, Fransa alt yaş milli takımlarında da boy gösteren defansif orta sahayı Okan Buruk'a önerdi.
Başarılı hocanın onay verdiği Kamerun asıllı Fransız yıldız geçen sezon Reims'ten 25 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer oldu.
Al-Ahli'de 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 kez ağları havalandırdı.
Başarılı hocanın onay verdiği Kamerun asıllı Fransız yıldız geçen sezon Reims'ten 25 milyon Euro bedelle Al-Ahli'ye transfer oldu.
Al-Ahli'de 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 kez ağları havalandırdı.