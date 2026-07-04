04 Temmuz
Kanada-Fas
20:00
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
00:00
04 Temmuz
Egersund-Moss
15:00
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
17:00
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
19:00

Fantastik maaş, Onuachu'nun aklını çeldi

Suudi kulübü Al Ahli, Nijeryalı yıldız Paul Onuachu ile yıllık 22 milyon Euro'ya anlaştı. Bordo-mavililer, 20 milyon Euro'luk bonservis bedelini reddedip, Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 10:26
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fantastik maaş, Onuachu'nun aklını çeldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmak isteyen Paul Onuachu krizi yaşanıyor. Fırtına, Kral'ı Southampton'dan 5 milyon 670 bin Euro'ya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı yıldıza da yıllık 2 milyon Euro ödüyor. Al Ahli ise Onuachu ile haftalık 450 bin Euro'dan yıllık yaklaşık 22 milyon Euro'ya anlaştı.

Suudi kulübü, Trabzonspor'a da 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Bordo mavililer, 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği gibi 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile görüştükleri için Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.

SON BÜYÜK İMZA

32 yaşındaki Nijeryalı golcü, kariyerinin sonunda para kazanma niyetinde.

YENİ GOLCÜ ARANIYOR

Fırtına, hangi fiyatla olursa olsun Onuachu'yu bırakmak istemese de ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Afrika'da santrfor arayışlarına başladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.