Fantastik maaş, Onuachu'nun aklını çeldi

Trabzonspor kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmak isteyen Paul Onuachu krizi yaşanıyor. Fırtına, Kral'ı Southampton'dan 5 milyon 670 bin Euro'ya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldıza da yıllık 2 milyon Euro ödüyor. Al Ahli ise Onuachu ile haftalık 450 bin Euro'dan yıllık yaklaşık 22 milyon Euro'ya anlaştı.
Suudi kulübü, Trabzonspor'a da 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ
Bordo mavililer, 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği gibi 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile görüştükleri için Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.
SON BÜYÜK İMZA
32 yaşındaki Nijeryalı golcü, kariyerinin sonunda para kazanma niyetinde.
YENİ GOLCÜ ARANIYOR
Fırtına, hangi fiyatla olursa olsun Onuachu'yu bırakmak istemese de ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Afrika'da santrfor arayışlarına başladı.
Suudi kulübü, Trabzonspor'a da 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ
Bordo mavililer, 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği gibi 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile görüştükleri için Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.
SON BÜYÜK İMZA
32 yaşındaki Nijeryalı golcü, kariyerinin sonunda para kazanma niyetinde.
YENİ GOLCÜ ARANIYOR
Fırtına, hangi fiyatla olursa olsun Onuachu'yu bırakmak istemese de ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Afrika'da santrfor arayışlarına başladı.