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Beşiktaş, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş'ın, orta saha transferinde Salih Özcan ile görüşmeleri ilerlettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, bonservisi elinde olan milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 07:15
Haber: Sabah
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı
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Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Salih Özcan ile görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma zemininin yakalandığı ve Salih Özcan'ın karar aşamasında olduğu ifade edildi.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Salih Özcan konusunda tek pürüzün maaş olduğu belirtildi. Milli futbolcunun Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN BİLGİ ALDI

Salih Özcan'ın, milli takımdan arkadaşı Orkun Kökçü ile Beşiktaş hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı aktarıldı. Milli takımda orta sahada birlikte görev yapan Orkun Kökçü ile Salih Özcan'ın, Beşiktaş'ta da aynı formayı giyebileceği vurgulandı.

ITALIANO'DAN ONAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Salih Özcan transferine olumlu rapor verdiği belirtildi. Futbol Direktörü Önder Özen'in de milli futbolcunun transferi konusunda olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

SLOVAKYA KAMPINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Beşiktaş'ın Salih Özcan transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, pürüzlerin giderilmesi halinde milli futbolcuyu Slovakya kampına dahil etmeyi hedeflediği belirtildi.

YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonuna önem veren Beşiktaş'ta Salih Özcan ismi ön plana çıktı.

28 yaşındaki orta sahanın transferi için kısa süre içinde yeni bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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