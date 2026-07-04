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Özdenur Özmez'in hedefi yine Avrupa şampiyonluğu

Milli güreşçi Özdenur Özmez, iki ay arayla ikinci Avrupa şampiyonluğunu istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özdenur Özmez'in hedefi yine Avrupa şampiyonluğu
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Mayıs ayında düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Özdenur Özmez'in hedefi, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bulgaristan'da 11-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Özdenur Özmez, 6-12 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Özdenur Özmez, AA muhabirine, güreşe 5 yıl önce başladığını söyledi.

Ablasının da güreşçi olduğunu belirten Özdenur, "Güreşe Diyarbakır'da başladım. Daha sonra Çorum adına güreştim. O dönem Adem Uysal bize sahip çıktı. Ablam güreş yapıyordu, onunla birlikte ben de güreş yapmaya başladım. O da Avrupa'da dereceler elde etti. Ben de onun yolundan gitmek istedim." dedi.

Bugüne kadar elde ettiği derecelerden söz eden milli sporcu, "Çok sayıda Türkiye derecem bulunuyor. Bunların yanında 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğüm, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğum var. Bu yıl da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.

Büyük hedefleri olduğunu aktaran genç güreşçi, "Öncelikli hedefim Makedonya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yeniden şampiyonluk elde etmek. Bu sene Avrupa şampiyonluğu sayımı ikiye çıkarmayı, Avrupa'da yeniden şampiyon olmayı çok istiyorum. Asıl büyük hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyon olmak." diye konuştu.



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