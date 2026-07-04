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Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor

Bright Osayi-Samuel'in, Birmingham'dan ayrılarak yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istediği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 12:54
Fotoğraf: AA
Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, eski futbolculardan Bright Osayi-Samuel ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Soccernet'in haberine göre; Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye dönmek için haber gönderdi.

Geçen sezon sarı-lacivertlilerden Birmingham'a bedelsiz giden 28 yaşındaki sağ bekin, İsmail Kartal'la görüştüğü belirtildi.

"CAN ATIYOR"

Haberde, "Osayi, Birmingham'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönmeye can atıyor. Bedelsiz dönebilir" ifadelerine yer verildi.

KARAR YÖNETİMİN

Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetin, tecrübeli futbolcunun dönüş ihtimaline nasıl yaklaşacağı ise merak konusu oldu. 

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