04 Temmuz
Kanada-Fas
20:00
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
00:00
04 Temmuz
Egersund-Moss
15:00
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
17:00
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
19:00

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu

Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk sporcu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aysu Türkoğlu'nun sponsor firması Vestel'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı güçlü akıntılara ve yüksek dalgalara karşı 13 saat 44 dakika süren inanılmaz bir mücadelenin ardından yaklaşık 45 kilometre yüzerek başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu." denildi.

Açıklamada, Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda artık geriye sadece 1 parkurun kaldığı bildirildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.