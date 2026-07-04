Pedro Martinez'den Real Madrid itirafı

Valencia'dan Real Madrid'e geçen koç Pedro Martinez, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE edro Martinez'in Real Madrid ile imzaladığı sözleşme, İspanyol basketbolunda gündemin zirvesinde.
Valencia Basket'i lig şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli koç, Madrid ekibiyle üç yıllık sözleşme imzalayacak. 'Las Provincias' gazetesinden Juan Carlos Villena'ya konuşan Martínez, ayrılık sürecini ve yazın en büyük transferinin perde arkasını anlattı.
Gittiği takımın büyüklüğünün tepkileri artırdığını belirten tecrübeli koç:
"Sürpriz faktörünün yanı sıra, gittiğim takımın büyüklüğü haberin etkisini artırıyor. Başka bir takıma gitseydim tepkiler kesinlikle aynı olmazdı. Bunlar elbette kimseyi üzmek amacıyla değil, kişinin kendisi için en iyisini bulmaya çalışarak aldığı profesyonel ve kişisel kararlardır."
Görüşmelerin iddia edildiği gibi play-off sürecinde başlamadığını vurgulayarak:
"Bunu konuşmakta bir sorun yok ama bazı insanlar çoktan kendi kararlarını vermiş durumda ve inanmayacaklar."
Mart ayında menajeri olmadan sözleşmesini kendisinin yenilediğini hatırlatan Martinez:
"Her iki tarafın da tatmin edici bulduğu şartlarda anlaştık. O zamanlar bunun en üst düzeydeki profesyonel koçluk kariyerimin son sözleşmesi olacağını düşünmüştüm."
Play-off serisi sırasında iki EuroLeague takımının kendisiyle ilgilendiğini duyduğunu ancak kendi serbest kalma bedelini bile bilmediğini ekliyor:
"Gidip bakmak zorunda kaldım. Benim müzakere ettiğim bir şey değildi; kulübün uygun gördüğü bir rakamdı. Üzerinde çok durduğum bir konu değildi çünkü Valencia Basket ile sözleşme imzaladığımda, kimsenin bu bedeli ödeyebileceğini düşünmemiştim."
Real Madrid Serbest Kalma Bedelini Ödemeye Hazırdı
Real Madrid'in ilgisi vardı ancak Martínez, play-off boyunca Madrid cephesinden kimseyle temas kurulmadığının altını çiziyor:
"Biz yarışmaya devam ederken hiçbir aşamada karar verilmedi."
Sürecin tarihlerle nasıl geliştiğini net bir şekilde özetliyor:
"24 Haziran Çarşamba günü ligi kazandık. 25'i Perşembe kutlama günüydü ve öğle saatlerinde Real Madrid'den biri beni arayarak başarımdan dolayı tebrik etti ve görüşmek istediklerini söyledi. Onlara ertesi gün sezon bittiği için sabah ilk iş Barselona'ya seyahat edeceğimi söyledim ve 26'sı Cuma günü öğleden sonra Barselona'da buluşmak üzere anlaştık."
O dönem ortada net bir teklif olmadığını ve şampiyonluk kutlamasındaki sözlerinin tamamen içten olduğunu belirtiyor:
"Hala Valencia Basket'in koçuydum, geçerli bir sözleşmem vardı ve kesinlikle ayrılacağımı düşünmemi gerektirecek hiçbir şey yoktu. Kendimi dünyanın en zeki insanı olarak görmüyorum ama o an ayrılmaya kararlı olsaydım asla o değerlendirmeyi yapmayacağımı herkesin anlayabileceğini varsayıyorum. Roig Arena'daki konuşmamı yaparken ayrılacağımı bilmiyordum."
Valencia Basket'in İyileştirilmiş Teklifi
27 Haziran Cumartesi günü Valencia sözleşme iyileştirmesi önerdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ise Real Madrid'in resmi teklifi geldi:
"Valencia'nın teklifi çok iyiydi, mali açıdan Real Madrid'inkiyle oldukça benzerdi. Ama tek fark Valencia Basket'in teklifinin iki yıllık, diğerinin ise üç yıllık olmasıydı."
Katalan koç, neden Real Madrid'i seçtiğini ise şu sözlerle açıklıyor:
"Real Madrid'in 26'sı Cuma günü bana sunduğu proje çok hoşuma gitti. Son derece iddialıydı. Sevdiğim bir şey var; o da kendimi test etmek. En yüksek hedeflere sahip ve dolayısıyla o takımı çalıştırırken üzerimde en yüksek baskıyı hissedeceğim bir takımla kendimi sınamak. Bu kariyerim boyunca deneyimleme fırsatı bulamadığım bir şey. En yüksek sportif hedefleri olan, muazzam kaynaklara sahip bir takımla birlikte olmaya yetkin miyim, çok merak ediyorum. Bu tür bir projenin altından kalkıp kalkamayacağımı görmek istiyorum."
Valencia Basket'i lig şampiyonluğuna taşıyan tecrübeli koç, Madrid ekibiyle üç yıllık sözleşme imzalayacak. 'Las Provincias' gazetesinden Juan Carlos Villena'ya konuşan Martínez, ayrılık sürecini ve yazın en büyük transferinin perde arkasını anlattı.
Gittiği takımın büyüklüğünün tepkileri artırdığını belirten tecrübeli koç:
"Sürpriz faktörünün yanı sıra, gittiğim takımın büyüklüğü haberin etkisini artırıyor. Başka bir takıma gitseydim tepkiler kesinlikle aynı olmazdı. Bunlar elbette kimseyi üzmek amacıyla değil, kişinin kendisi için en iyisini bulmaya çalışarak aldığı profesyonel ve kişisel kararlardır."
Görüşmelerin iddia edildiği gibi play-off sürecinde başlamadığını vurgulayarak:
"Bunu konuşmakta bir sorun yok ama bazı insanlar çoktan kendi kararlarını vermiş durumda ve inanmayacaklar."
Mart ayında menajeri olmadan sözleşmesini kendisinin yenilediğini hatırlatan Martinez:
"Her iki tarafın da tatmin edici bulduğu şartlarda anlaştık. O zamanlar bunun en üst düzeydeki profesyonel koçluk kariyerimin son sözleşmesi olacağını düşünmüştüm."
Play-off serisi sırasında iki EuroLeague takımının kendisiyle ilgilendiğini duyduğunu ancak kendi serbest kalma bedelini bile bilmediğini ekliyor:
"Gidip bakmak zorunda kaldım. Benim müzakere ettiğim bir şey değildi; kulübün uygun gördüğü bir rakamdı. Üzerinde çok durduğum bir konu değildi çünkü Valencia Basket ile sözleşme imzaladığımda, kimsenin bu bedeli ödeyebileceğini düşünmemiştim."
Real Madrid Serbest Kalma Bedelini Ödemeye Hazırdı
Real Madrid'in ilgisi vardı ancak Martínez, play-off boyunca Madrid cephesinden kimseyle temas kurulmadığının altını çiziyor:
"Biz yarışmaya devam ederken hiçbir aşamada karar verilmedi."
Sürecin tarihlerle nasıl geliştiğini net bir şekilde özetliyor:
"24 Haziran Çarşamba günü ligi kazandık. 25'i Perşembe kutlama günüydü ve öğle saatlerinde Real Madrid'den biri beni arayarak başarımdan dolayı tebrik etti ve görüşmek istediklerini söyledi. Onlara ertesi gün sezon bittiği için sabah ilk iş Barselona'ya seyahat edeceğimi söyledim ve 26'sı Cuma günü öğleden sonra Barselona'da buluşmak üzere anlaştık."
O dönem ortada net bir teklif olmadığını ve şampiyonluk kutlamasındaki sözlerinin tamamen içten olduğunu belirtiyor:
"Hala Valencia Basket'in koçuydum, geçerli bir sözleşmem vardı ve kesinlikle ayrılacağımı düşünmemi gerektirecek hiçbir şey yoktu. Kendimi dünyanın en zeki insanı olarak görmüyorum ama o an ayrılmaya kararlı olsaydım asla o değerlendirmeyi yapmayacağımı herkesin anlayabileceğini varsayıyorum. Roig Arena'daki konuşmamı yaparken ayrılacağımı bilmiyordum."
Valencia Basket'in İyileştirilmiş Teklifi
27 Haziran Cumartesi günü Valencia sözleşme iyileştirmesi önerdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ise Real Madrid'in resmi teklifi geldi:
"Valencia'nın teklifi çok iyiydi, mali açıdan Real Madrid'inkiyle oldukça benzerdi. Ama tek fark Valencia Basket'in teklifinin iki yıllık, diğerinin ise üç yıllık olmasıydı."
Katalan koç, neden Real Madrid'i seçtiğini ise şu sözlerle açıklıyor:
"Real Madrid'in 26'sı Cuma günü bana sunduğu proje çok hoşuma gitti. Son derece iddialıydı. Sevdiğim bir şey var; o da kendimi test etmek. En yüksek hedeflere sahip ve dolayısıyla o takımı çalıştırırken üzerimde en yüksek baskıyı hissedeceğim bir takımla kendimi sınamak. Bu kariyerim boyunca deneyimleme fırsatı bulamadığım bir şey. En yüksek sportif hedefleri olan, muazzam kaynaklara sahip bir takımla birlikte olmaya yetkin miyim, çok merak ediyorum. Bu tür bir projenin altından kalkıp kalkamayacağımı görmek istiyorum."