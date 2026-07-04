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17 yaşındaki Nikola Kusturica için 12 milyon dolar!

2009 doğumlu Nikola Kusturica'nın NCAA için Barcelona'dan ayrılmak üzere olduğu daha önce bildirilmişti. MeridianSports'a göre yeni adresi, kendisine iki yıl için 12 milyon dolar kazandıracak bir anlaşmayla UCLA olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
17 yaşındaki Nikola Kusturica için 12 milyon dolar!
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NIL anlaşmaları, büyük bir yeteneği daha inanılmaz bir para karşılığında ABD'ye getirmek üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2009 doğumlu Nikola Kusturica'nın NCAA için Barcelona'dan ayrılmak üzere olduğu daha önce bildirilmişti. MeridianSports'a göre yeni adresi, kendisine iki yıl için 12 milyon dolar kazandıracak bir anlaşmayla UCLA olacak.

Karşılaştırmak gerekirse, bu para Avrupa'da onu en çok kazanan EuroLeague oyuncuları arasında en azından ilk 10'a sokardı ve hiçbir takım bir gence böyle bir sözleşme teklif etmezdi.

Barcelona, 2028 NBA Draftı'nın gözde isimlerinden Kusturica'yı bir sezon daha takımda tutmayı umuyordu ve takımın yeni antrenör ekibi yönetiminde ona önemli bir rol vermeyi planlıyordu ancak Amerikan kolejlerinden gelen artan ilgi bu planları değiştirdi.

Sırp antrenör Nemanja Jovanovic'in de UCLA'da çalıştığını ve Sırbistan milli takımının antrenör ekibinde yer aldığını da belirtmek gerekir.

Kusturica, U17 Dünya Kupası'nda Sırbistan'ın en öne çıkan oyuncularından biri oldu ve ilk iki maçta 18 sayı, iki blok ve iki top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en parlak yeteneklerinden biri olma ününü daha da pekiştirdi.

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