Beşiktaş'ta ayrılık: Gökhan Sazdağı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-Beyazlıkar, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun başında Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıktı.
31 yaşındaki sağ bek, takımına gol ya da asist katkısı sunamazken, 5 mücadelede sarı kart gördü.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun başında Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıktı.
31 yaşındaki sağ bek, takımına gol ya da asist katkısı sunamazken, 5 mücadelede sarı kart gördü.