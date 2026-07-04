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Beşiktaş'ta ayrılık: Gökhan Sazdağı

Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 16:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık: Gökhan Sazdağı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-Beyazlıkar, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun başında Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıktı.

31 yaşındaki sağ bek, takımına gol ya da asist katkısı sunamazken, 5 mücadelede sarı kart gördü. 

 

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