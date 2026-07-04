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Benfica'da Trubin için karar 40 milyon euro

Benfica, Anatoliy Trubin için gelecek teklifleri değerlendirecek. Portekiz ekibi, 24 yaşındaki file bekçisinden 40 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'da Trubin için karar 40 milyon euro
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Benfica, yaz transfer döneminde Ukraynalı kalecisi Anatoliy Trubin ile yollarını ayırabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki kaleci için Benfica'ya resmi teklif gelmedi. Ancak Benfica, Trubin için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Benfica, Trubin'in bonservisini ise 40 milyon euro olarak belirledi.

Anatoliy Trubin, daha önce Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirmişti.

Trubin'in önceki kulübü Shakhtar Donetsk, 24 yaşındaki kalecinin satışında yüzde 40 pay alacak.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Benfica ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Trubin'in, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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