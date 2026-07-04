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Van Dijk için Galatasaray'ı üzecek karar

Liverpool, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Virgil van Dijk için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Van Dijk için Galatasaray'ı üzecek karar
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Liverpool, 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile yola devam etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Virgil van Dijk, ülkesi Hollanda'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından tatile çıktı ve yeni sezon öncesi Liverpool ile çalışmalara katılacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

İngiliz ekibinde yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın, Van Dijk'a güvendiği ve Liverpool'un, 34 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtildi.

GALATASARAY VE MILAN

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile İtalya'dan da Milan ilgileniyor.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Virgil van Dijk'ın, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool forması altında geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan deneyimli yıldız, savunma performansı ile birlikte 8 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.  

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