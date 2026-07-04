İşte Beşiktaş'ın Pellegrini'ye yapacağı teklif

Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncunun menajeriyle pazarlıklara da başladı.
BEŞİKTAŞ'IN YAPACAĞI TEKLİF
İtalyan basını, Beşiktaş'ın, deneyimli futbolcu için düşündüğü teklifi duyurdu. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Lorenzo Pellegrini'ye 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.
ÖNCELİĞİ ROMA
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Pellegrini ise geleceğiyle ilgili önceliğini Roma'ya verdi. Roma ile Pellegrini'nin menajeri arasında kısa süre içerisinde yeni bir görüşmenin yapılması bekleniyor. Beşiktaş, Roma'da Pellegrini için yaşanan süreci yakından takip ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Roma'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Lorenzo Pellegrini, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN YAPACAĞI TEKLİF
İtalyan basını, Beşiktaş'ın, deneyimli futbolcu için düşündüğü teklifi duyurdu. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Lorenzo Pellegrini'ye 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.
ÖNCELİĞİ ROMA
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Pellegrini ise geleceğiyle ilgili önceliğini Roma'ya verdi. Roma ile Pellegrini'nin menajeri arasında kısa süre içerisinde yeni bir görüşmenin yapılması bekleniyor. Beşiktaş, Roma'da Pellegrini için yaşanan süreci yakından takip ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Roma'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Lorenzo Pellegrini, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.