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İşte Beşiktaş'ın Pellegrini'ye yapacağı teklif

Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini'ye 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon euro maaş teklif etmeyi düşünüyor. Pellegrini ise önceliğini Roma'ya verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İşte Beşiktaş'ın Pellegrini'ye yapacağı teklif
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Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncunun menajeriyle pazarlıklara da başladı.

BEŞİKTAŞ'IN YAPACAĞI TEKLİF

İtalyan basını, Beşiktaş'ın, deneyimli futbolcu için düşündüğü teklifi duyurdu. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Lorenzo Pellegrini'ye 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.

ÖNCELİĞİ ROMA
BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Pellegrini ise geleceğiyle ilgili önceliğini Roma'ya verdi. Roma ile Pellegrini'nin menajeri arasında kısa süre içerisinde yeni bir görüşmenin yapılması bekleniyor. Beşiktaş, Roma'da Pellegrini için yaşanan süreci yakından takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Roma'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Lorenzo Pellegrini, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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