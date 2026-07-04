Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hırvatistan'da Slaven Bilic sürprizi!

Hırvatistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Zlatko Dalic yerine Slaven Bilic'i getirmek istiyor. Bilic, görevi kabul ederse 14 yıl sonra Hırvatistan Milli Takımı görevine dönmüş olacak.

calendar 04 Temmuz 2026 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Hırvatistan'da Slaven Bilic sürprizi!
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Slaven Bilic, 14 yıl aradan sonra Hırvatistan Milli Takımı'na geri dönebilir.

GÖREVİNDEN AYRILACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvat basınından Jutarnji'de yer alan habere göre, Hırvatistan ile sözleşmesi bu ay sona erecek teknik direktör Zlatko Dalic, Dünya Kupası'na vedanın ardından görevinden ayrılacak.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Zlatko Dalic'in, Dünya Kupası öncesinde Birleşip Arap Emirlikleri'nden senelik 5 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hırvatistan Milli Takımı ile önemli başarılar yakalayan 59 yaşındaki Dalic'in, kararını kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

14 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Hırvatistan Futbol Federasyonu ise Dalic'in yerine Slaven Bilic'i göreve getirmeyi düşünüyor. Bilic, daha önce 2006-2012 yılları arasında milli takım teknik direktörü olarak görev yapmıştı. Bilic, federasyondan teklif gelmesi ve kabul etmesi durumunda 14 yıl sonra Hırvatistan Milli Takımı'na geri dönecek.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Hırvatistan Milli Takımı'ndaki bir önceki döneminde 65 maçta takımın başında yer alan 57 yaşındaki Bilic, bu maçlarda 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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