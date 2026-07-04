Beşiktaş'ta çarpıcı rakam: '810 forma satıldı!'

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora, kulübün mali yapısından basketbol şubesine, stat bakım masraflarından geçmiş dönem borçlarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DOMAGOJ VIDA'NIN MENAJERİNE 109 MİLYON ÖDEDİK"
Geçmiş dönemden kalan yükümlülüklere ilişkin konuşan Uğur Fora, kulübün borçlarını ödemek için yönetim olarak sorumluluk aldıklarını vurguladı.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "Geçen ay Domagoj Vida'nın menajerine 109 milyon ödedik. Çeklerin bir kısmını başka yönetici ciroladı, senetlerin bir kısmını ben ciroladım. Almıyordu. Sistem yürüyecek. Burada biz oturuyorsak yürürken de buraya parayı da koyacağız, işimizi de koyacağız, yapacağız geçeceğiz."
"ÇATI GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ, RİSK ALTINDA MAÇ YAPIYORUZ"
Tüpraş Stadı'nın bakım ve onarım süreçlerine de değinen Fora, stat çatısının uzun süredir gerekli bakımlarının yapılmadığını söyledi.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "10 yıldır çatının bir vidası değişmemiş. Çatı garanti kapsamından çıkmış, risk altında maç yapıyoruz. İlgili departmanın idarecisi ve yetkili arkadaşı, bunu yapalım mı diye yönetime getirmedik. Raporlar, faiz, para ihtiyacı, günlük ödemeler falan... Böyle bir şey olabilir mi, Beşiktaş bu riske girer mi! Hemen fiyat araştırmaları, statik hesaplamaları, kimsenin haberi yok. 1 milyon Euro'ya yakın buraya masraf yapacağız. Dile kolay geliyor."
"BASKETBOL ŞUBESİNİ BEŞİKTAŞ PRENSİPLERİYLE YÖNETİYORUZ"
Basketbol şubesinin yönetim anlayışına da değinen Uğur Fora, bütçe disiplinine dikkat çekti.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "Hepimiz basketbol şubesinin ne kadar iyi yönetildiğinden, bütçesinin optimum gittiğinden bahsediyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü prensipleriyle yönetiyoruz basketbol şubesini."
"FENERBAHÇE FİNALİNDEN KULÜBE KALAN GELİR 3 MİLYON TL"
Basketbolda elde edilen sportif başarılara rağmen ekonomik getirinin sınırlı kaldığını ifade eden Fora, final serisinden elde edilen gelirleri örnek gösterdi.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "Fenerbahçe - Beşiktaş final maçı. Full Sinan Erdem dolu, Beşiktaş'ın kazandığı para 3 milyon TL. 1.5 milyon salona veriyorsun, güvenlik, yemeği, elektriği, ulaşımı topluyorsun, Passolig'e yüzde 10 veriyorsun, 3 milyon kalıyor."
"TOPLAM GELİRİMİZ 10 MİLYAR 563 MİLYON"
Kulübün gelir kalemlerini de paylaşan Uğur Fora, 2025/26 sezonuna ilişkin mali tabloyu açıkladı.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "2025/26 yılı, TV yayın gelirleri 486 milyon, UEFA gelirleri 96 milyon, sponsorluk ve reklam 1 milyar 375 milyon, maç hasılatı 2 milyar 93 milyon, lisanslı ürünler 2 milyar 6, futbolcu satış gelirleri 3 milyar 796, ve diğer kalemler 700-800 milyon. Toplam gelirimiz 10 milyar 563 milyon. Geçen sene elde ettiğimiz..."
"HİÇ TRANSFER YAPMASAK BİLE HER SENE 4 MİLYAR ZARAR EDECEĞİZ"
Gelir-gider dengesine ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Fora, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Uğur Fora: "Ücret giderleri, bonservis giderleri, lisanslı ürün giderleri, Futbol AŞ'nin giderleri, vergisi, SGK'sı 14 milyar 646 milyon. Çıkar ikisini birbirinden geçen sene 4 milyar zarar etmişiz. Hiç transfer yapmasak, elimizdeki mevcut kadroyla maç yapıyoruz desek zaten her sene buradan 4 milyar zarar edeceğiz. Amatörleri diğer kalemleri saymıyoruz."
"TAKIMIN YÜZDE 25'İ SAKATLANDI"
Basketbol takımının sezon sonundaki yoğun fikstür nedeniyle yaşadığı sorunlara da değinen Fora, federasyon ve bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Uğur Fora: "Biz bilmiyor muyduk Fenerbahçe ile o son periyotta zorlanacağımızı. Bilim denen bir şey var. 2 günde 1 basketbolcu maça mı çıkar! Dertlenmedik mi, federasyon düzeyinde, bakanlık düzeyinde yapmadık mı! Ne elimizi kolumuzu bağladı, basketbol milli takımının maç takvimi. 10 güne düşürtebildik. Takımın yüzde 25'i sakatlandı, diğerleri yoruldu."
"810 ADET FORMA SATILDI"
Basketbol şubesine taraftar desteğinin yetersiz kaldığını savunan Uğur Fora, forma satış rakamlarını paylaşarak dikkat çekici bir örnek verdi.
Uğur Fora: "Sizce basketbol formamız kaç adet satıldı? Sıkı durun söylüyorum! 810 adet. Hepimizin çıkıp ağzından düşürmediği basketbol şubemize sahiplenmemiz ve aidiyetimiz 810.
Bunun birinci sorumlusu benim. Hayatımda basketbol forması aldım buraya gelene kadar. Bunu hepimizin, özellikle divan üyelerimizin bilmesi ve ortak akılla bulması lazım. Bir formülüm yok ama bunu bilmeliyiz."
Geçmiş dönemden kalan yükümlülüklere ilişkin konuşan Uğur Fora, kulübün borçlarını ödemek için yönetim olarak sorumluluk aldıklarını vurguladı.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "Geçen ay Domagoj Vida'nın menajerine 109 milyon ödedik. Çeklerin bir kısmını başka yönetici ciroladı, senetlerin bir kısmını ben ciroladım. Almıyordu. Sistem yürüyecek. Burada biz oturuyorsak yürürken de buraya parayı da koyacağız, işimizi de koyacağız, yapacağız geçeceğiz."
"ÇATI GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ, RİSK ALTINDA MAÇ YAPIYORUZ"
Tüpraş Stadı'nın bakım ve onarım süreçlerine de değinen Fora, stat çatısının uzun süredir gerekli bakımlarının yapılmadığını söyledi.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "10 yıldır çatının bir vidası değişmemiş. Çatı garanti kapsamından çıkmış, risk altında maç yapıyoruz. İlgili departmanın idarecisi ve yetkili arkadaşı, bunu yapalım mı diye yönetime getirmedik. Raporlar, faiz, para ihtiyacı, günlük ödemeler falan... Böyle bir şey olabilir mi, Beşiktaş bu riske girer mi! Hemen fiyat araştırmaları, statik hesaplamaları, kimsenin haberi yok. 1 milyon Euro'ya yakın buraya masraf yapacağız. Dile kolay geliyor."
"BASKETBOL ŞUBESİNİ BEŞİKTAŞ PRENSİPLERİYLE YÖNETİYORUZ"
Basketbol şubesinin yönetim anlayışına da değinen Uğur Fora, bütçe disiplinine dikkat çekti.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "Hepimiz basketbol şubesinin ne kadar iyi yönetildiğinden, bütçesinin optimum gittiğinden bahsediyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü prensipleriyle yönetiyoruz basketbol şubesini."
"FENERBAHÇE FİNALİNDEN KULÜBE KALAN GELİR 3 MİLYON TL"
Basketbolda elde edilen sportif başarılara rağmen ekonomik getirinin sınırlı kaldığını ifade eden Fora, final serisinden elde edilen gelirleri örnek gösterdi.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "Fenerbahçe - Beşiktaş final maçı. Full Sinan Erdem dolu, Beşiktaş'ın kazandığı para 3 milyon TL. 1.5 milyon salona veriyorsun, güvenlik, yemeği, elektriği, ulaşımı topluyorsun, Passolig'e yüzde 10 veriyorsun, 3 milyon kalıyor."
"TOPLAM GELİRİMİZ 10 MİLYAR 563 MİLYON"
Kulübün gelir kalemlerini de paylaşan Uğur Fora, 2025/26 sezonuna ilişkin mali tabloyu açıkladı.
Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora: "2025/26 yılı, TV yayın gelirleri 486 milyon, UEFA gelirleri 96 milyon, sponsorluk ve reklam 1 milyar 375 milyon, maç hasılatı 2 milyar 93 milyon, lisanslı ürünler 2 milyar 6, futbolcu satış gelirleri 3 milyar 796, ve diğer kalemler 700-800 milyon. Toplam gelirimiz 10 milyar 563 milyon. Geçen sene elde ettiğimiz..."
"HİÇ TRANSFER YAPMASAK BİLE HER SENE 4 MİLYAR ZARAR EDECEĞİZ"
Gelir-gider dengesine ilişkin çarpıcı rakamlar paylaşan Fora, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Uğur Fora: "Ücret giderleri, bonservis giderleri, lisanslı ürün giderleri, Futbol AŞ'nin giderleri, vergisi, SGK'sı 14 milyar 646 milyon. Çıkar ikisini birbirinden geçen sene 4 milyar zarar etmişiz. Hiç transfer yapmasak, elimizdeki mevcut kadroyla maç yapıyoruz desek zaten her sene buradan 4 milyar zarar edeceğiz. Amatörleri diğer kalemleri saymıyoruz."
"TAKIMIN YÜZDE 25'İ SAKATLANDI"
Basketbol takımının sezon sonundaki yoğun fikstür nedeniyle yaşadığı sorunlara da değinen Fora, federasyon ve bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Uğur Fora: "Biz bilmiyor muyduk Fenerbahçe ile o son periyotta zorlanacağımızı. Bilim denen bir şey var. 2 günde 1 basketbolcu maça mı çıkar! Dertlenmedik mi, federasyon düzeyinde, bakanlık düzeyinde yapmadık mı! Ne elimizi kolumuzu bağladı, basketbol milli takımının maç takvimi. 10 güne düşürtebildik. Takımın yüzde 25'i sakatlandı, diğerleri yoruldu."
"810 ADET FORMA SATILDI"
Basketbol şubesine taraftar desteğinin yetersiz kaldığını savunan Uğur Fora, forma satış rakamlarını paylaşarak dikkat çekici bir örnek verdi.
Uğur Fora: "Sizce basketbol formamız kaç adet satıldı? Sıkı durun söylüyorum! 810 adet. Hepimizin çıkıp ağzından düşürmediği basketbol şubemize sahiplenmemiz ve aidiyetimiz 810.
Bunun birinci sorumlusu benim. Hayatımda basketbol forması aldım buraya gelene kadar. Bunu hepimizin, özellikle divan üyelerimizin bilmesi ve ortak akılla bulması lazım. Bir formülüm yok ama bunu bilmeliyiz."