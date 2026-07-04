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Mauro Icardi için Lazio gelişmesi

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin, İtalya'dan Lazio'ya transferi şu anda gerçekçi görünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 16:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi için Lazio gelişmesi
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Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi için İtalya'dan yeni bir haber gündeme geldi.

LAZIO MÜMKÜN DEĞİL! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuttomercato'da yer alan habere göre, Lazio ile adı geçen Icardi'nin şu anda İtalyan ekibine transferi mümkün görünmüyor.

10 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberde, Icardi'nin Galatasaray'dan 10 milyon euro kazandığı hatırlatıldı ve bu rakamın bir İtalyan takımı tarafından karşılanmasının oldukça zor olduğu belirtildi.

MALİ KISITLAMA

Lazio'nun mali kısıtlama altında olduğu ve satış yaptığı kadar oyuncu transfer edebileceği kaydedildi. İtalyan ekibinin ayrıca uzun süredir maaş bütçesini kısma ve kadroyu gençleştirme politikası izlediği belirtildi.

TRANSFER GERÇEKÇİ DEĞİL

Bu nedenlerle Icardi'nin, Lazio'ya transferinin şu anda gerçekçi görünmediği yazıldı.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.  

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