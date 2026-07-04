Manchester City, Ake'nin Fenerbahçe transferini açıkladı

Manchester City, Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmi internet sitesinden açıkladı. İngiliz ekibi, Hollandalı savunmacıya yayımladığı mesajla veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMEN AÇIKLANDI
Kulübün açıklamasında, "Nathan Ake, uluslararası izinlere tabi olarak Türk takımı Fenerbahçe'ye katılmış ve Manchester City ile geçirdiği son derece başarılı altı yıllık dönemi noktalamıştır." ifadelerine yer verildi.
10 MİLYON EURO İDDİASI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Manchester City'ye yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
CITY KARİYERİ
2020 yılında Manchester City'ye transfer olan Nathan Ake, İngiliz ekibiyle birçok kupa sevinci yaşadı. Deneyimli stoper, mavi-beyazlı formayla geçirdiği altı sezonun ardından kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.
Kulübün açıklamasında, "Nathan Ake, uluslararası izinlere tabi olarak Türk takımı Fenerbahçe'ye katılmış ve Manchester City ile geçirdiği son derece başarılı altı yıllık dönemi noktalamıştır." ifadelerine yer verildi.
10 MİLYON EURO İDDİASI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Manchester City'ye yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
CITY KARİYERİ
2020 yılında Manchester City'ye transfer olan Nathan Ake, İngiliz ekibiyle birçok kupa sevinci yaşadı. Deneyimli stoper, mavi-beyazlı formayla geçirdiği altı sezonun ardından kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.