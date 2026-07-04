Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı! Trossard transferinde mutlu son

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard için kulübüyle anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arsenal ile 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 20 milyon euroluk anlaşma sağladı.
Haberde, transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
Haberde, transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
PERFORMANSI
Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.