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Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı! Trossard transferinde mutlu son

Beşiktaş, Leandro Trossard için Arsenal ile 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 18:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı! Trossard transferinde mutlu son
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Beşiktaş, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard için kulübüyle anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arsenal ile 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 20 milyon euroluk anlaşma sağladı.

Haberde, transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. 

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