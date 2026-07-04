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Amed SK, Burak Bozan'ı açıkladı!

Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed SK, Burak Bozan'ı açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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