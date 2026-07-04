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Wimbledon'da Iga Swiatek elendi, Alexander Zverev son 16 turuna kaldı

Wimbledon'da üçüncü tur sürprizlere sahne oldu. Erkeklerde Alman raket Alexander Zverev son 16 turuna yükselirken, kadınlarda dünya 3 numarası Iga Swiatek, Alexandra Eala'ya elenerek turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Iga Swiatek elendi, Alexander Zverev son 16 turuna kaldı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde Alexander Zverev, adını son 16 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 3. tur müsabakalarıyla sürdü.

Dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, Filipinli raket Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

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