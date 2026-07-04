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Kırkpınar, yeni er meydanıyla daha çok güreşsever ağırlayacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yeni er meydanının tamamlanmasıyla Kırkpınar'ın daha fazla seyirciye ve uluslararası katılıma ev sahipliği yapacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 17:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar, yeni er meydanıyla daha çok güreşsever ağırlayacak
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yeni yapılacak er meydanı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "O muhteşem güreş sahası olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır bir alanda, uluslararası arenaya da misafirleri davet edeceğiz" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakalarını izleyen Türkiş, AA muhabirine, Kırkpınar'ın büyük bir heyecanla sürdüğünü belirtti.

Kırkpınar için 3 aydır yoğun şekilde hazırlık yapıldığını ifade eden Türkiş, "Görüyorsunuz ilgi çok yüksek. Bizim uluslararası noktadaki hedeflerimiz biraz daha önümüzdeki yıllarla ilgili. Şimdiki tesisin imkanları buna uygun değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni Kırkpınar alanı hazırlanacağını belirten Türkiş, şunları kaydetti:

"Bunun bütün çalışmaları mimari projeleri devam ediyor. Temenni ediyoruz ki gelecek seneki Kırkpınar güreşini, buraya yaklaşık 400 metre uzaklıktaki yeni alanımızda yapacağız. Yapamazsak bir yıl daha burada yapacağız. O muhteşem güreş sahası olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır bir alanda, uluslararası arenaya da misafirleri davet edeceğiz. Uluslararası arenayla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bulgaristan'da, Kuzey Makedonya'da, Almanya'daki çeşitli müsabakalar yapıyoruz. Seneye yağlı güreşin zirvesi olan Kırkpınar'a, güzel sahamıza yabancı seyircilerin de gelmesini sağlayacak şekilde birtakım çalışmalarımız var."

Yağlı güreş seyircisinin gün geçtikçe arttığını ve futbol camiasından da güreşleri izlemeye gelenlerin olduğunu anlatan Türkiş, güreşin gelişmesi için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

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