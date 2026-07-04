Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Eray Korkmaz ve Çaykur Rizespor ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Eray Korkmaz ve Çaykur Rizespor ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.