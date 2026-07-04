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Beşiktaş için İstanbul'a geliyor: İlhan Fakılı

Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'nın transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 18:07 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 18:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor: İlhan Fakılı
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Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinin ardından bir futbolcuyu daha bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

İlhan Fakılı'yı taşıyan uçak buakşam 23.05'deİstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

OYUNCUNUN MALİYETİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, kadrosuna kattığı İlhan Fakılı transferi için Clermont'a 1.8 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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