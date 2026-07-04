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Wimbledon'da Rybakina Elendi, De Minaur son 16 turunda

Wimbledon'da sürpriz sonuçlara sahne olan üçüncü turda eski şampiyon Elena Rybakina turnuvaya veda ederken, Alex de Minaur Zachary Svajda'yı geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 17:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Rybakina Elendi, De Minaur son 16 turunda
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Elena Rybakina elenirken, tek erkeklerde Alex de Minaur son 16'ya yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya 6 numarası Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, ABD'li tenisçi Zachary Svajda'yı 6-2, 5-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda 2022 Wimbledon şampiyonu ve dünya 2 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Belçikalı tenisçi Elise Mertens'e 7-6 ve 6-1'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Günün diğer maçında tek kadınlarda Çek tenisçi Marie Bouzkova, Rus raket Liudmila Samsonova'yı 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üst tura çıktı.

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