Luka Modric bırakmıyor: Devam kararı

Milan ile sözleşmesi sona eren Luka Modric, İtalyan ekibinde kalmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan ile sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki deneyimli yıldız, bir yıl daha İtalyan ekibinde kalma fikrine sıcak bakıyor.
Milan'da göreve başlayan teknik direktör Ruben Amorim'in de geçtiğimiz günlerde Hırvat yıldızı aradığı ve kadronun önemli bir parçası olacağını ilettiği belirtildi.
Modric'in Milan ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alıyordu ancak bu opsiyonun tarihi 30 Haziran'da sona erdi. Milan'da Modric ile önümüzdeki günlerde bir yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Milan'a geçen yıl imza atan Modric, İtalyan ekibinde 37 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Milan'da göreve başlayan teknik direktör Ruben Amorim'in de geçtiğimiz günlerde Hırvat yıldızı aradığı ve kadronun önemli bir parçası olacağını ilettiği belirtildi.
Modric'in Milan ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alıyordu ancak bu opsiyonun tarihi 30 Haziran'da sona erdi. Milan'da Modric ile önümüzdeki günlerde bir yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Milan'a geçen yıl imza atan Modric, İtalyan ekibinde 37 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.