Morgan Rogers: 'Ben o kadar etmem!'

Aston Villa forması giyen Morgan Rogers'tan transferle ilgili ilginç bir çıkış geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig'den özellikle Arsenal ile adı geçen İngiliz yıldız, kendisi hakkındaki 130 milyon sterlin'lik (150 milyon euro) transfer haberleri hakkında, "O kadar değerim olduğundan emin değilim." dedi.
Rogers, söz konusu haberlerle ilgili, "İnsanlardan böyle sözler duymak güzel ama dışarıdan gelen seslerin beni etkilemesine izin vermiyorum." sözlerini sarf etti.
Aston Villa ile başarılı bir sezonu geride bırakan 23 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulduğu 55 maçta 14 gol, 12 asist ile 26 kez skora katkı sağladı.
Rogers, söz konusu haberlerle ilgili, "İnsanlardan böyle sözler duymak güzel ama dışarıdan gelen seslerin beni etkilemesine izin vermiyorum." sözlerini sarf etti.
Aston Villa ile başarılı bir sezonu geride bırakan 23 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulduğu 55 maçta 14 gol, 12 asist ile 26 kez skora katkı sağladı.