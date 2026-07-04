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Morgan Rogers: "Ben o kadar etmem!"

Aston Villa forması giyen Morgan Rogers, kendisi hakkındaki 130 milyon sterlin'lik transfer haberleriyle ilgili, "O kadar değerim olduğundan emin değilim." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Morgan Rogers: 'Ben o kadar etmem!'
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Rogers, söz konusu haberlerle ilgili, "İnsanlardan böyle sözler duymak güzel ama dışarıdan gelen seslerin beni etkilemesine izin vermiyorum." sözlerini sarf etti.

Aston Villa ile başarılı bir sezonu geride bırakan 23 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulduğu 55 maçta 14 gol, 12 asist ile 26 kez skora katkı sağladı.

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