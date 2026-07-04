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U20 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 69-44 mağlup olan Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında Belçika ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 19:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
U20 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı
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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Fransa'ya 69-44 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda yer alan milliler, organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

Müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan Türkiye, rakibine 69-44 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki 2. maçında yarın saat 18.00'de Belçika ile karşılaşacak.

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