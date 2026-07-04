Oxlade-Chamberlain, Celtic ile sözleşme yeniledi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Celtic kariyeri devam ediyor. İskoç ekibi, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından şubat ayında Celtic'e transfer olan Oxlade-Chamberlain, ilk maçında Livingston karşısında attığı golle dikkat çekmişti. Deneyimli futbolcu, sezon boyunca 12 resmi karşılaşmada forma giydi.
İKİ KUPA KAZANDI
Oxlade-Chamberlain, Celtic'in İskoçya Premiership ve İskoçya Kupası'nı kazandığı sezonda takımın bir parçası olurken, gösterdiği performansın ardından kulüp yönetimi tecrübeli futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Yeni sözleşmesinin ardından konuşan Oxlade-Chamberlain, "Geçen sezon inanılmazdı. Lig ve İskoçya Kupası'nı kazanmak çok özeldi. Tekrar burada olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım yeni sezonda da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından şubat ayında Celtic'e transfer olan Oxlade-Chamberlain, ilk maçında Livingston karşısında attığı golle dikkat çekmişti. Deneyimli futbolcu, sezon boyunca 12 resmi karşılaşmada forma giydi.
İKİ KUPA KAZANDI
Oxlade-Chamberlain, Celtic'in İskoçya Premiership ve İskoçya Kupası'nı kazandığı sezonda takımın bir parçası olurken, gösterdiği performansın ardından kulüp yönetimi tecrübeli futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Yeni sözleşmesinin ardından konuşan Oxlade-Chamberlain, "Geçen sezon inanılmazdı. Lig ve İskoçya Kupası'nı kazanmak çok özeldi. Tekrar burada olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım yeni sezonda da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.