CANLI: Türkiye - Sırbistan

U17 Basketbol Milli Takımımız, 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türkiye - Sırbistan mücadelesi saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (3.ÇEYREK)
TÜRKİYE: 42
SIRBİSTAN: 53
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CANLI TAKİP: (3.ÇEYREK)
TÜRKİYE: 42
SIRBİSTAN: 53
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!