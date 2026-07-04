04 Temmuz
Kanada-Fas
0-3
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
00:00
04 Temmuz
Egersund-Moss
3-0
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
4-3
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
1-1

CANLI: Türkiye - Sırbistan

U17 Basketbol Milli Takımımız, 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Türkiye - Sırbistan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
U17 Basketbol Milli Takımımız, 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türkiye - Sırbistan mücadelesi saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (3.ÇEYREK)

TÜRKİYE: 42

SIRBİSTAN: 53

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.