Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fas, Kanada'yı üç golle geçip çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas, adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

calendar 04 Temmuz 2026 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 22:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Fas, Kanada'yı üç golle geçip çeyrek finale yükseldi
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun açılış maçında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Afrika temsilcisi, çeyrek finale yükselen ilk ekip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Fas, 50. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle öne geçti.

Baskısını sürdüren Atlas Aslanları'nda bir kez daha sahneye çıkan Ounahi, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Maçın uzatma dakikalarında ise Soufiane Rahimi fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonucun ardından Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Afrika temsilcisi, çeyrek finalde Paraguay ile Fransa arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

SAIBARI SAKATLANDI

Fas'ta yıldız futbolcu Ismael Saibari, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Deneyimli oyuncunun yerine Soufiane Rahimi dahil oldu ve Rahimi karşılaşmayı golle tamamladı.

FAS'TAN TARİHİ BAŞARI

2022 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fas, 2026 Dünya Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam etti. Grup aşamasını Brezilya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Atlas Aslanları, son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla eledikten sonra Kanada'yı da mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu sonuçla Fas, Dünya Kupası tarihinde birden fazla kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Houston Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan taraf Kanada oldu. 5. dakikada Ahmed'in soldan yaptığı ortada Fougerolles topu göğsüyle Jonathan David'e indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Bounou gole izin vermedi.

11. dakikada Kanada bir kez daha tehlikeli geldi. Ahmed'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oluwaseyi, Halhal'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak bu pozisyonda da kaleci Bounou geçit vermedi.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Fas oldu. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Ounahi'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 0-1.

82. dakikada Fas farkı 2'ye çıkardı. Talbi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerindeki Onuahi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

90+8. dakikada Fas hızlı çıktı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Diaz, soldan ceza sahasına giren Rahimi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu yerden vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

Stat: Houston

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Kanada: Crepeau, Johnston, Bombito, Fougerolles, Laryea (Dk. 78 Shaffelburg), Buchanan (Dk. 87 Nelson), Sigur (Dk. 87 Osorio), Eustaquio, Ahmed (Dk. 78 Promise David), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 63 Larin)

Fas: Bounou, Hakimi, Diop (Dk. 87 Saadane), Halhal, Mazraoui, Bouaddi (Dk. 63 Amrabat), El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi (Dk. 87 El Mourabet), El Khannous (Dk. 63 Talbi), Saibari (Dk. 22 Rahimi)

Goller: Dk. 50 ve Dk. 82 Ounahi, Dk. 90+8 Rahimi (Fas)

Sarı kartlar: Dk. 20 Halhal, Dk. 40 Hakimi, Dk. 45 Onuahi, Dk. 45+6 El Khannous (Fas), Dk. 40 Laryea, Dk. 43 Jonathan David, Dk. 49 Fougerolles, Dk. 67 Larin (Kanada)

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Fas, Kanada
Fas, Kanada'yı üç golle geçip çeyrek finale yükseldi
Hırvatistan
Hırvatistan'da Slaven Bilic sürprizi!
Vozinha, Instagram
Vozinha, Instagram'da zirveye çıktı
Cabral
Cabral'dan golü ve Trabzonspor için açıklama
Kolombiya, Gana
Kolombiya, Gana'yı geçip İsviçre'nin rakibi oldu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön