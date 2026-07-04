Fas, Kanada'yı üç golle geçip çeyrek finale yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas, adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Fas, 50. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle öne geçti.
Baskısını sürdüren Atlas Aslanları'nda bir kez daha sahneye çıkan Ounahi, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Maçın uzatma dakikalarında ise Soufiane Rahimi fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu belirledi.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
Bu sonucun ardından Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Afrika temsilcisi, çeyrek finalde Paraguay ile Fransa arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
SAIBARI SAKATLANDI
Fas'ta yıldız futbolcu Ismael Saibari, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Deneyimli oyuncunun yerine Soufiane Rahimi dahil oldu ve Rahimi karşılaşmayı golle tamamladı.
FAS'TAN TARİHİ BAŞARI
2022 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fas, 2026 Dünya Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam etti. Grup aşamasını Brezilya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Atlas Aslanları, son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla eledikten sonra Kanada'yı da mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bu sonuçla Fas, Dünya Kupası tarihinde birden fazla kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Houston Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan taraf Kanada oldu. 5. dakikada Ahmed'in soldan yaptığı ortada Fougerolles topu göğsüyle Jonathan David'e indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Bounou gole izin vermedi.
11. dakikada Kanada bir kez daha tehlikeli geldi. Ahmed'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oluwaseyi, Halhal'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak bu pozisyonda da kaleci Bounou geçit vermedi.
İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Fas oldu. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Ounahi'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 0-1.
82. dakikada Fas farkı 2'ye çıkardı. Talbi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerindeki Onuahi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.
90+8. dakikada Fas hızlı çıktı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Diaz, soldan ceza sahasına giren Rahimi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu yerden vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.
Stat: Houston
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Kanada: Crepeau, Johnston, Bombito, Fougerolles, Laryea (Dk. 78 Shaffelburg), Buchanan (Dk. 87 Nelson), Sigur (Dk. 87 Osorio), Eustaquio, Ahmed (Dk. 78 Promise David), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 63 Larin)
Fas: Bounou, Hakimi, Diop (Dk. 87 Saadane), Halhal, Mazraoui, Bouaddi (Dk. 63 Amrabat), El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi (Dk. 87 El Mourabet), El Khannous (Dk. 63 Talbi), Saibari (Dk. 22 Rahimi)
Goller: Dk. 50 ve Dk. 82 Ounahi, Dk. 90+8 Rahimi (Fas)
Sarı kartlar: Dk. 20 Halhal, Dk. 40 Hakimi, Dk. 45 Onuahi, Dk. 45+6 El Khannous (Fas), Dk. 40 Laryea, Dk. 43 Jonathan David, Dk. 49 Fougerolles, Dk. 67 Larin (Kanada)
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