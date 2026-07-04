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Kimi Antonelli, Büyük Britanya GP'sine pole pozisyonundan başlayacak

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Büyük Britanya Grand Prix'si sıralama turlarını ilk sırada tamamlayarak sezonun 5. pole pozisyonunu kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kimi Antonelli, Büyük Britanya GP'sine pole pozisyonundan başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.28.111'lik derece elde eden genç pilot, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami ve Monaco'nun ardından 5. pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.175 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.347 saniye farkla yine Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine yarın TSİ 17.00'de start verilecek.

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